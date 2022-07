Ossendrechtse school wordt ‘vernieuwbouwd’ en dat kost meer dan 3 miljoen

Prijsstijging

Multifunctioneel

De vernieuwbouw moet plaatsvinden in het schoolseizoen 23/24. Waar de leerlingen in tussentijd moeten worden ondergebracht, moet nog onderzocht worden. Van der Beek hoopt dat de leerlingen in het schoolseizoen 24/25 gebruik kunnen maken van de vernieuwbouwde school.

Van der Beek zegt dat als ’t Paviljoen gereed is, het de beurt is aan basisschool Ste. Marie in Huijbergen. ,,Die school is ook toe aan een flinke renovatie. Tegen die tijd is er met het IKC ook een nieuwe basisschool in het dorp Woensdrecht en we zijn dan helemaal up-to-date.”