Overheden wijzen vooral naar elkaar bij aanpak giflozingen Sabic, die voorlopig gewoon doorgaan

Femke is finaliste Miss Beauty of Noord-Bra­bant: ‘Ik wil aandacht vragen voor mentale gezondheid’

HOOGERHEIDE - Van een onzekere jongedame met een angststoornis tot finaliste van Miss Beauty of Noord-Brabant. Femke Schuit (19) uit Hoogerheide had wat te overwinnen, maar nu maakt ze kans op de kroon en gebruikt ze haar positie om geld in te zamelen voor de Linda Foundation. ,,Ik mag van geluk spreken en ben dankbaar voor mijn situatie.”

24 november