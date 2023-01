Overval op cafetaria Bergen op Zoom was ‘grapje’, rechter oordeelt anders

Leerlingen Steenspil steken de handen uit de mouwen en planten bij de Melanen 2500 bomen

BERGEN OP ZOOM - De omgeving groener maken en bestaande bossen versterken. Dat is wat de gemeente Bergen op Zoom voor ogen heeft. Die ambitie krijgt deze weken vorm met de aanplant van 15.000 bomen, beschikbaar gesteld door de non-profit organisatie Trees for All.

25 januari