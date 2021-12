Pand beschoten in Bergen op Zoom

Bergse gemeente­raad unaniem: ‘Raadsleden Akkaya en Duman hebben fout gehandeld’

BERGEN OP ZOOM - Wie als raadslid praat over 10.000 euro vergoeding in een privékwestie handelt fout, stelt de Bergse gemeenteraad unaniem. Toch komt er geen vervolgonderzoek naar het handelen van Ömer Duman en Aydin Akkaya van GBWP. Ook stuurt geen enkele fractie aan op een politiek debat. ,,We gaan er niet over", klinkt het afwachtend vanuit diverse partijen.

26 november