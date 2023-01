Parkeerruzie nog niet beslecht: rechter geeft gemeente huiswerk over wit kruis aan Pastoor Jutenlaan

Driekonin­genop­tocht is traditie in Huijbergen

HUIJBERGEN - De Driekoningen lampionoptocht in Huijbergen is een vaste traditie in het dorp. Gisteravond was het de dertigste keer dat de tocht werd gehouden. „Een traditie die hopelijk nog lang zal blijven”, zegt Theo Sanders, voorzitter van de stichting Kerststal, en één van de initiatiefnemers voor de Driekoningentocht.

6 januari