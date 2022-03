Partij 14 in Bergen op Zoom een feit: Akkaya stapt uit GBWP en gaat solo verder

verkiezingen 2022 Overlast zwaar verkeer in Steenber­gen frustreert bewoners: ‘Wij zijn aan de goden overgele­verd’

STEENBERGEN - Loop of fiets over de Burgemeester van Loonstraat in Steenbergen en je ervaart meteen het probleem: om de haverklap denderen vrachtwagens en landbouwvoertuigen over de dertig kilometerweg.

11 maart