Paul en Jeanine starten dagbesteding Het Koetshuys: ‘We kijken vooral wat cliënten zelf willen doen’

HALSTEREN - Paul en Jeanine Schepers wonen sinds 1 mei aan Buitenlust in Halsteren (tegenover tuincentrum de Sfeertuin). Midden in de natuur, een plekje dat een en al rust uitstraalt. De perfecte plek om een dagbesteding te beginnen, vinden ze. ,,Want niet iedereen houdt van horeca of dieren.”

De zoon van Jeanine heeft een verstandelijke beperking en daarom weten ze precies hoe lastig het kan zijn om passende dagbesteding te vinden. ,,Het is allemaal een beetje hetzelfde”, zegt Paul. ,,Het is óf horeca, of zorgboerderij. En onze zoon wil niet in de horeca werken. En hij houdt wel van kippen, maar daar blijft het dan wel bij. Een zorgboerderij is dus ook niks voor hem.”

Wensen van cliënten

Daarom willen ze bij Het Koetshuys iets anders bieden. ,,Er wordt te weinig gekeken naar de wensen van de cliënten”, zegt Paul. ,,We beginnen hier de dag met een bakje koffie en dan gaan we eens kijken wat ze die dag willen gaan doen.”

Quote Er is hier genoeg te doen. Maar wil iemand puzzelen of knutselen, dan kan het ook Paul Schepers

Hij wijst op de grote, bosachtige tuin: ,,Er is hier genoeg te doen. Maar wil iemand puzzelen of knutselen, dan kan het ook. Een boodschapje doen bij boerderij Den Hof, een eindje verderop, of samen eten maken. Willen ze weten hoe je pizza maakt, of lasagne, dan gaan we daarmee aan de slag. Willen ze in het bos wandelen of het gras maaien, dan kan dat ook.”

Als ervaringsdeskundigen weten Paul en Jeanine vooral heel goed hoe het níet moet en hoe ze het anders willen doen. ,,Als moeder word je alleen gebeld als er iets mis gaat”, zegt Jeanine. ,,Als mijn zoon was weggelopen, of ruzie had. Maar als hij een goede dag had, hoorde ik niks. Ik wil juist de ouders op de hoogte houden van alles wat hier gebeurt. Ook van de leuke dingen.”

Moeilijk

Paul werkte lang als vrachtwagenchauffeur en heeft ook een tijd in het Adrianohuis in Bergen op Zoom gewerkt. ,,Die ervaring heb ik. Daar heb ik ook gezien hoe moeilijk het is om een passende dagbesteding te vinden.”

In eerste instantie hadden ze aan de speeltuin aan de Boulevard gedacht. Dat bleek echter niet haalbaar. ,,Toen werden we gebeld dat dit vrij kwam. Of we eens wilden komen kijken.” Paul en Jeanine kwamen naar Buitenlust en werden onmiddellijk verliefd op het huis.

In de naastgelegen blokhut beginnen ze hun dagopvang. Eén cliënt hebben ze al: hun eigen zoon. ,,We zijn nog bezig aan de inrichting en aan samenwerkingen met onder andere boerderij Den Hof. En dan kunnen we echt van start.”