Peeloofdurp verwelkomt nieuw personage: Sûûkertàànte Kaat

Dag elektri­sche deelscoo­ters: Go Sharing na drie maanden al weer weg uit Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Go Sharing trekt ook in Bergen op Zoom de stekker uit de elektrische deelscooters en -fietsen. Eind september toonde het bedrijf zich nog tevreden over het gebruik, nu zijn ‘teleurstellende prestaties’ reden om te stoppen.

5 november