Personeel in Hoogerheide zwijgt, want geen kwaad woord: ‘Fokker is altijd goed voor ons geweest’

HOOGERHEIDE - Ze mogen niet, ze durven niet of ze willen gewoonweg niet. Uit de mond van Fokker Elmo-personeel nog geen kwaad woord over de aangekondigde sluiting van 'hun’ fabriek. ,,Want zo voelt het voor altijd.”