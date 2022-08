Piusplein Bergen op Zoom krijgt langzaam vorm: eerste muren winkelcentrum overeind

foto's In zijn laatste jaar als verzorger geeft Kees Dogge Welberg een klaprozen­zee: ‘Al die kritiek, mijn broek zakt ervan af’

WELBERG - Het klaprozenveld in Welberg staat in bloei. En dat houdt nog een paar maanden aan. Bijzonder, want normaal bloeien de bloemen slechts twee weken en veel eerder in het jaar.

12 augustus