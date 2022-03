Plan gezondheidscentrum in park Steenbergen verhit politieke gemoederen: ‘Wie haalt dit in z'n hoofd?’

Voor Luc Aben van nieuwe partij Stem0167 was dat zaterdag tijdens het slotdebat in de aanloop naar de raadsverkiezingen op 16 maart geen vraag, maar een weet. ,,Bij ieder voorstel moet vóóraf burgerparticipatie plaatsvinden. Het plan voor een gezondheidscentrum in het park is het zoveelste voorbeeld dat er niet wordt geluisterd naar de burger. Wie haalt het in z'n hoofd om dáár te willen bouwen?”