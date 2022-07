Plots lagen vijf kerels op elkaar voor de deur van Sauna Diana

Ruim 4000 euro subsidie voor geveltuin­tjes in Hoogerhei­de: ‘Hopelijk komen er nog meer’

HOOGERHEIDE - Het initiatief voor het aanleggen van geveltuintjes in De Raadhuisstraat in Hoogerheide is door Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds Noord-Brabant gehonoreerd met een subsidie van 4243 euro.

30 juni