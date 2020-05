Politie schiet op verwarde man in Halsteren, slachtoffer overleden

Els krijgt al zeven maanden geen post: ‘Het komt gewoon niet aan, onbegrijpe­lijk’

22 mei BERGEN OP ZOOM - Je verhuist en laat dat iedereen weten. Uiteraard. Maar wat, als je op je mooie nieuwe adres geen post meer krijgt? Het overkwam Els Aarden die in oktober van het Lupineveld naar de Parallelweg in Bergen op Zoom verhuisde. Ze is verbijsterd.