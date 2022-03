Politie valt pand binnen in Bergen op Zoom vanwege softdrugsonderzoek

BERGEN OP ZOOM - Op meerdere plaatsen in Nederland vonden dinsdag politie-invallen plaats als onderdeel van een onderzoek naar overtredingen van de Opiumwet. Onder meer in Bergen op Zoom vielen agenten binnen en werden er goederen in beslag genomen. Dat meldt de politie.

Het onderzoek omtrent de opiumwet is al sinds eind 2021 bezig. Naast Bergen op Zoom werden ook panden in Krabbendijke, Zegge en Amsterdam binnengevallen. Verschillende goederen werden in beslag genomen voor onderzoek, onder meer communicatiemiddelen, digitale apparaten en administratie. Niemand werd gearresteerd tijdens deze invallen.

Growshop

De politie heeft wel een hoofdverdachte in beeld die zich in Krabbendijke bevindt. Het gaat om een eigenaar van een bedrijf dat wordt aangemerkt als growshop, zo worden bedrijven genoemd die zich bezighouden met ‘voorbereidingshandelingen voor illegale hennepteelt’. Indirect verdienen de verschaffers hieraan, zelfs als zij zelf geen hennep kweken of telen, meldt de politie.

De verdachten worden op een later moment gehoord. De officier van justitie beslist over de verdere strafrechtelijke afhandeling. Voor de gemeente maakt de politie een bestuurlijke rapportage op. De burgemeester besluit later of er verder nog bestuurlijke stappen worden genomen.

