Praktijkonderwijs Het Kwadrant verhuist naar voormalige Juvenaat, LPS heeft pand gekocht

Het Poortje Fietsen sluit haar deuren: ‘Ik word allround duizend­poot’

HALSTEREN - Betty Kannekens liep er al een tijdje over te denken om te stoppen met haar winkel Het Poortje Fietsen in Halsteren. Toen een klant aanbood het pand over te nemen, hoefde ze niet lang na te denken. Op 17 december sluit de winkel haar deuren. Klanten kunnen voortaan terecht bij Multi-bikes in Lepelstraat.

7 december