Primeur voor Halsterse bibliotheek: de slimme boekenkast

HALSTEREN - René Elfring is nog van de tijd dat boeken bij het uitlenen gestempeld werden. De bezoeker van de Halsterse bibliotheek kijkt er van op dat hij bij het inleveren geen handelingen op het digitale scherm meer hoeft de verrichten. De slimme boekenkast is in Halsteren gearriveerd. ,,Wel handig als je het eenmaal weet.’’

De bieb is sinds kort in ontmoetingscentrum De Wittenhorst ondergebracht. Een steunpunt met boeken dat door vrijwilligers wordt gedraaid. Drie middagen in de week zijn de hulpkrachten aanwezig, om de bezoekers te helpen en ingeleverde boeken terug in de kast te zetten.

Ze zijn onmisbaar, zegt Isabel Timmermans namens Bibliotheek West-Brabant. ,,Maar we zijn langer geopend dan dat er vrijwilligers zijn. Dus heb je andere oplossingen nodig.’’

Registratie

Maandag werd daarom de slimme boekenkast geplaatst. Wie boeken terugbrengt, kan ze zo kwijt, zonder touchscreen. Maakt ook niet uit op welke plank de boeken worden geplaatst. Zo slim zijn die planken. Ze registreren via software dat het boek is ingeleverd. Het grote voordeel is de efficiëntie, zegt Timmermans. ,,Een ingeleverd boek is direct beschikbaar voor de uitleen.’’

Quote Een ingeleverd boek is direct beschik­baar voor de uitleen Isabel Timmermans

Die snelle omlooptijd is vooral van belang bij toptitels en andere veelgelezen boeken. De bibliotheek is elke werkdag open, net als De Wittenhorst zelf.

,,Boeken die eerst bijvoorbeeld op dinsdagochtend werden ingeleverd bleven liggen tot woensdagmiddag, het moment dat de vrijwilliger er weer was.’’ Om de leeshonger in Halsteren te stillen is er daarom de slimme boekenkast. Soms geeft het scherm een signaaltje dat de bezoeker toch nog één handeling moet verrichten. ,,Boeken van andere vestigingen en reserveringen moeten in de brievenbus worden gedeponeerd.’’

Primeur

Het uitlenen zelf gebeurt in Halsteren nog wel met een touchscreen. Bij Bibliotheek West-Brabant wordt verwacht dat de slimme boekenkast ook in andere Brabantse dorpen met een uitleenpunt zijn intrede gaat doen. ,,Maar Halsteren heeft de primeur.’’