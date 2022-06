Provincie: ‘Chemiereus Sabic in Bergen op Zoom stort PFAS in Westerschelde’

Beroering

De 50 kilo door Sabic komt bovenop de 21 kilo PFAS die bij Bath al uit de rioolwaterzuivering komt. In België is al maanden beroering over PFAS toen aan het licht kwam dat de 3M-fabriek bij Antwerpen jaarlijks meer dan 5000 kilo van het chemische goedje in de Westerschelde liet lopen. Het bedrijf werd daarop stilgelegd.