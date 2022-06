Putse jongeren wachten op realisatie bouwplannen: ‘Maak haast met nieuwbouw’

Jong in... ‘Het liefst woon ik in een hutje op de hei. Mét Thuisbe­zorgd’

Frédérique Gillet (19) is van Steenbergen naar Bergen op Zoom verhuisd met Stevie, haar hulphond die haar ondersteunt bij mentale problemen. ,,Bergen op Zoom is best toegankelijk, maar in Steenbergen was het nog beter.”

29 mei