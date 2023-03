Wéér ingebroken bij bouwloods in Huijbergen: ‘We worden hier moedeloos van’

HUIJBERGEN - En weer zit de bouwploeg van carnavalsstichting De Sanegeit uit Huijbergen zonder gereedschap. In de nacht van vrijdag 10 op zaterdag 11 maart werd er voor de vierde keer ingebroken in hun bouwloods aan Het Eiland in Huijbergen.