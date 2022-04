Recalcitrante Bergenaar opnieuw betrapt met drugs op zak

De Kalmthout­se Heide heeft een nieuwe brandtoren: ‘Een prachtig zicht’ op 24 meter hoogte

De Kalmthoutse Heide is een attractie rijker. De gloednieuwe brandtoren is dit weekend officieel in gebruik genomen. Wandelaars kunnen vanaf twee platforms een machtige blik werpen over het natuurgebied. Maar de nieuwe toren is er vooral óók om grote heidebranden nog sneller te ontdekken.

