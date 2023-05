Rechter laat voormalig kindsoldaat uit Sierra Leone onderzoeken na steekpartij in Bergen op Zoom

Bergen op Zoom houdt miljoenen over: ‘We klimmen uit het financiële dal, maar we zijn er nog niet’

BERGEN OP ZOOM – Bergen op Zoom heeft vorig jaar ruim 25 miljoen euro overgehouden. Ook de schuld is fors afgenomen. Toch is er volgens wethouder van financiën Joost Pals geen reden voor een jubelstemming. ,,Het gaat de goede kant op, maar we zijn er nog niet.”