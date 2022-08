Rechtszaak om megamolens Karolinapolder in Dinteloord weer opgepakt

Vreemd dat de twee zaken van elkaar losgetrokken worden, vindt Bert Klijs, juridisch adviseur van zes van de bezwaarmakers. In 2020 verzocht Klijs al om de vergunningen tegelijkertijd te behandelen. Zijn verzoek werd toen ingewilligd, maar de twee zittingen zijn nu toch los ingepland. ,,Dit is een beetje onzinnig. Met enkel de natuurvergunning kunnen ze toch niks, ook de omgevingsvergunning is nodig om de plannen door te laten gaan.”

De kwestie rond de bouw van de vier windmolens in de Karolinapolder speelt al jaren. Destijds wilde de gemeente Steenbergen niet hoger gaan dan 150 meter, maar toen greep de provincie in. In de provinciale vergunning uit 2019 mag initiatiefnemer Innogy, later werd dat RWE, windturbines bouwen met een tiphoogte van 180 tot 215 meter. Omdat ze groter en hoger worden, moeten ze verder uit elkaar staan. Dat betekent dat ze op 800 meter van het dorp komen te staan. Iets wat de bezwaarmakers niet zien zitten.

Bij een vergelijkbaar project in Groningen besloot de Raad van State in 2021 dat de windturbinebepalingen die in 2010 zijn vastgesteld, in strijd zijn met Europese regels. Daarom moet er eerst een herziening komen van die landelijke bepalingen over onder meer geluidsoverlast en slagschaduw, voorzien van een plan-milieueffectrapport. De provincie houdt vol dat zo’n milieueffectrapport niet nodig is voor Karolinapolder.

De rechtszaak in september over de natuurvergunning kan alle kanten opgaan, denkt Klijs. ,,Als de natuurvergunning in stand blijft, dan zullen we ons daar knarsetandend bij moeten neerleggen. Het is echter slechts een stukje van de puzzel. Voor de omgevingsvergunning is geen milieueffectrapportage gemaakt.” Hij acht de kans daarom groot dat in november wordt bepaald dat de omgevingsvergunning de prullenbak in kan. En dat zou goed nieuws zijn voor de bezwaarmakers.