Roemenen stelen schaap: ‘We hadden geen geld voor eten en wilden het opeten’

Drie Roemenen zijn gisteren door de politierechter in Breda veroordeeld vanwege het stelen en doden van een schaap uit een wei in Steenbergen. Ze kregen een boete van 250 euro en de twee die het schaap de keel doorsneden kregen ook nog een voorwaardelijke celstraf van één week.

De reden van het stelen van het schaap? ,,We hadden geen geld voor eten en wilden het opeten.’’

Vorig jaar werden verschillende schapen gestolen uit weiden van in elk geval vier verschillende boeren West-Brabant, in Steenbergen, Hoogerheide en Achtmaal. Met name boer Sjaak Hoeks uit Hoogerheide was de klos. Daar werden in totaal twaalf Texelaars gestolen.

Maar ook bij boer C. de Bruijn uit Steenbergen werd een schaap gestolen. Vermoedelijk door dezelfde daders, stelde Hoeks in de rechtbank, doordat de auto werd herkend. Hard bewijs ervoor is er echter niet en daarom stonden de drie alleen maar terecht voor het stelen en doden van dat ene schaap, op 3 oktober vorig jaar in Steenbergen.

Toeval

Het oppakken van het trio gebeurde min of meer bij toeval, doordat rondrijdende politieagenten een auto een ongebruikelijke manoeuvre zagen maken. Daarna renden twee mannen de wei in.

Bij de politie verklaarden ze dat ze regelmatig langs de wei reden als ze moesten gaan werken. Ze verdienden niet veel en daardoor ontstond het plan om dan maar zelf voor hun eten te zorgen, door een schaap te stelen.

Slagers

Mevrouw De Bruijn kan het zichzelf nauwelijks voorstellen, vertelde ze: ,,We hadden pas geleden een feest met honderd man. Aten we in totaal tweeënhalf schaap op.’'

Ze vermoedt dat het vlees naar slagers is gegaan. ,,We missen nog een schaap. We weten ook bijna zeker dat deze mannen dat hebben gedaan. Je kan ze niet beschermen, die schapen. Ze lopen gewoon in de wei.’'

Zwaardere straffen

Dat is ook de reden dat er zwaardere straffen staan op het stelen van een schaap in plaats van materiële goederen, zei de officier van justitie die wel onvoorwaardelijke celstraffen eiste: respectievelijk twee weken voor de twee die het schaap doodden en één week voor de ander.