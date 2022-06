Rommelmarkt Fort-Zeekant: supergezellig, tot het begint te regenen

BERGEN OP ZOOM - Het waterige zonnetje trekt maandagochtend veel bezoekers naar de rommelmarkt in de Beatrixlaan en omringende straten. ,,Gelukkig mag het weer na twee jaar’’, zegt organisator Rob Langenberg. ,,Je ziet dat het weer enorm leeft in de wijk.’’

Met ruim honderd verkoopplaatsen is deze straatrommelmarkt één van de grootste van Bergen op Zoom. ,,En ongeveer driekwart van alle verkoopplaatsen is ingevuld door de bewoners zelf’’, zegt Langenberg. ,,Het is echt een evenement door en voor de wijk.’’ Op de braderie staat onder andere het Bewonersplatform Fort-Zeekant. De bestuursleden promoten de gratis theatervoorstelling Meneer B. bakt een taart voor de kinderen uit de wijk. Het platform kan wel wat extra handjes gebruiken, vertelt Regina van de Kieboom. ,,En mensen die mee willen denken.’’

Op de straatrommelmarkt wordt van alles verkocht. Martin Buijzen staat er met een heel bijzonder standje, vol accordeons ,,Die repareer ik’’, vertelt hij. ,,Daarom laat ik ze hier zien. Niet echt voor de verkoop, want wie neemt er nou zomaar een accordeon mee? Maar ik heb al wel mensen gesproken die zo’n instrument hebben en willen dat ik het repareer.’’ Saskia Dries en Amelia Becht verkopen wél lekker. ,,Het gaat hartstikke goed”, lachen ze.

Het geld dat ze verdienen, is bestemd voor hun dochters Renée (11) en Ivana (10), die met dansschool House of Marqeez meedoen aan het WK hiphop in Engeland. Dianca van de Sande en Pierre Moesker staan jaarlijks op de rommelmarkt. Voor de opbrengst hebben ze al een bestemming: ,,We gaan in september trouwen en daarna op vakantie. Dus alles is welkom.’’

Verder is er muziek, een springkussen en een terras. ,,Natuurlijk gaat het ook om de verkoop’’, vindt Langenberg, ,,maar vooral om de gezelligheid.” Met die gezelligheid zit het wel goed, deze tweede pinksterdag. Maar rond één uur gooit de regen alsnog roet in het eten, waardoor de rommelmarkt een uurtje eerder dan gepland wordt opgedoekt. ,,Ach, we hadden ook de regen van zondag kunnen hebben’’, lacht Langenberg. ,,Dus we zijn nog goed weggekomen.”