,,Het Roparunvirus is overgeslagen op de tweede generatie”, lacht Elaine die zelf al 24 keer meedeed aan het evenement. Het begon allemaal 25 jaar geleden. Felix was één van de oprichters van het team 14 in ’t uur. ,,Samen met een vriend had ik de marathon van New York gelopen. We wilden iets opzetten voor het goede doel en kwamen in aanraking met de Roparun. Zes weken voor de start hebben we een stichting opgetuigd en 10.000 gulden bij elkaar gesprokkeld om mee te kunnen doen.’’