Ruim 1.2 miljoen huishoudens krijgen jodiumpillen tegen kernramp

Volledig scherm Kerncentrale in het Belgische Doel. © Photo News De doosjes worden bezorgd bij huishoudens die wonen binnen een straal van 100 kilometer van een kernreactor. Het gaat om een landelijke actie waarbij de nationale voorraad jodiumpillen wordt verspreid. Jodiumtabletten bieden bescherming bij de uitstoot van radioactief jodium in geval van een kernongeluk of nucleaire aanslag. De pillen zijn daarmee een voorzorgsmaatregel. Ze zijn een aanvulling op andere mogelijke maatregelen zoals schuilen of evacueren als een kernongeval plaatsvindt.



Lang niet alle mensen die bij een kernreactor in de buurt wonen, krijgen de pillen toegestuurd. Er zijn twee doelgroepen: inwoners tot en met 40 jaar die in een zone tot 20 kilometer van een reactor wonen en gezinnen met kinderen tot 18 jaar die tot 100 kilometer van de kerncentrale wonen. Hoe ouder iemand is, hoe kleiner de kans op schildklierkanker door blootstelling aan radioactief jodium. Vandaar dat de minister het niet nodig vindt om 40-plussers de jodiumpil toe te sturen. Kinderen daarentegen zijn het meest kwetsbaar en daarom geldt voor hen een zone tot 100 kilometer.

Dubbele verspreiding

Sommige gemeenten hebben al jodiumtabletten gekregen, zoals inwoners van Woensdrecht en Bergen op Zoom. Zij wonen regionaal het dichtst bij de kerncentrale in het Belgische Doel. Dat lijkt onlogisch, maar het is goed verklaarbaar, aldus de gemeente. ,,In Woensdrecht en Bergen op Zoom zijn in 2013 al jodiumtabletten verspreid. Dubbele verspreiding is volgens de minister niet nodig.''

De Woensdrechtse burgemeester Steven Adriaansen kan zich echter goed voorstellen dat mensen niet meer weten waar ze de pillen gelaten hebben. Bovendien zijn er sinds 2013 nieuwe inwoners in Woensdrecht gekomen die dus geen tabletten hebben. ,,Vandaar dat we onze burgers toch de mogelijkheid geven om de jodiumpillen medio oktober gratis af te halen bij de gemeente'', laat Adriaansen via zijn woordvoerster weten. Bergen op Zoom doet hetzelfde. ,,Bij het afhalen van pillen op het Stadskantoor gaan we ook niet om een paspoort vragen.''

Meer risico?

De verspreiding van de jodiumpillen betekent overigens niet dat er meer risico is op een kernongeval. Met de actie worden de Nederlandse richtlijnen gelijkgeschakeld met die in Duitsland en België. Tot nu toe lag de grens voor jodiumdistributie in ons land op 20 kilometer van een reactor. Voor kinderen tot 18 jaar is dat nu opgetrokken naar 100 kilometer.

Sinds 1987 heeft de Nederlandse overheid al een landelijke voorraad met jodiumtabletten, die liggen voor een groot deel centraal opgeslagen. Met het beschikbaar stellen van de jodiumtabletten onder de risicogroepen volgt Nederland de richtlijnen van het Internationaal Atoom en Energie Agentschap. Het advies is om de distributie van jodiumtabletten voor te bereiden in een straal tot 100 kilometer van een kernreactor. Hoe, dat staat ieder land vrij.