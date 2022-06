Ruim 4000 euro subsidie voor geveltuintjes in Hoogerheide: ‘Hopelijk komen er nog meer’

Sjoelen en koekhappen tijdens sportdag voor senioren op de Kiek in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - ‘Huilen is voor jou te laat’ van Corry en de Rekels schalt door Stadspark Kijk in de Pot. Coverband Mellow gaat terug in de tijd, want donderdag is de Kiek het terrein van de senioren. De Fitfabriek en Sabic houden hier een sportdag voor alle Bergse ouderen.

23 juni