Saneren Halsterse drugsput gaat voorlopig niet van start: experts ramen kosten in de tonnen

Halsterse drugsput bevat 37 zeecontai­ners vervuilde grond, maar wie gaat de bodemsane­ring betalen?

HALSTEREN - Tien maanden na de ontdekking van een metersdiepe drugsput in het Halsters buitengebied, zitten de geloosde chemicaliën nog altijd in de grond. De omvang is inmiddels bekend. Nu rest de vraag: wie gaat het schoonmaken betalen? En hoe lang moeten we daar nog op wachten?

29 januari