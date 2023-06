Schermen en koeling moeten warmte in oude V&D voor bewoners beperken: ‘Maar elke oplossing kost geld’

Opinie Maak vaart met het prak­tijk-vwo voor ‘leefkinde­ren’

PRINSENBEEK - Hoe voorkom je dat leerlingen met afschuw hun middelbare school afsluiten of voortijdig afhaken omdat de opleiding te theoretisch is? Neem een voorbeeld aan Scandinavië, zegt onderwijsspecialist Sofie van de Waart. Zij legt uit waarom ze een praktijk-vwo wil waar theorie samengaat met metselen of koken.