Schipper op laag water: ‘Dit beetje regen helpt de waterstanden niet’

Droogtemonitor Neerslagte­kort 2018 binnenkort geëvenaard, wateraan­voer steeds lastiger

Nederland stevent de komende twee weken af op een neerslagtekort dat net zo groot is als in 2018. In dat enorm droge jaar werden zelfs schepen ingezet om vers water te leveren. Zo ver is het nu nog niet, maar de aanvoer voor natuur, landbouw en scheepvaart wordt steeds uitdagender.

16 augustus