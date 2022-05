Schokkend: verkracht met varkensruggen! ‘Bergse binnenstad ontsierd door betonblokken’

Motorrij­der (40) uit Halsteren gewond bij aanrijding in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Een 40-jarige motorrijder uit Halsteren is donderdag rond het middaguur gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Bergen op Zoom. Mogelijk is hij na zijn val nog door een andere auto geraakt. Hij raakte zwaargewond bij het incident en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

6 mei