Scooterrijder (24) vlucht voor politie in Bergen op Zoom, man had drugs op zak

BERGEN OP ZOOM - Een 24-jarige Roosendaler is dinsdagavond in de kraag gevat door de politie. De man werd opgepakt in Bergen op Zoom omdat hij zakjes met drugs wilde verstoppen in de bosjes.

Agenten zagen de man rond 21.15 uur over de Gagelboslaan rijden en hij trok de aandacht omdat zijn capuchon strak over zijn hoofd zat waardoor zijn gezicht niet zichtbaar was. De scooterrijder ging er snel vandoor zodra hij de politie zag.

Zakjes drugs

Even verderop was de Roosendaler van de scooter gestapt en te voet verder gegaan. De agenten zagen dat de man iets wilde verstoppen in de bosjes. Het bleek te gaan om zakjes drugs. Wat voor drugs precies in de zakjes zat, is niet bekend.

De man is gearresteerd en meegenomen naar het politiebureau. Daar is hij in de cel gezet voor verder onderzoek.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's