Serious game is blijvertje, ook bij zorginstelling tanteLouise

Dat Davy doof is beperkt hem niet in zijn werk als wagenpark­be­heer­der bij de politie

BERGEN OP ZOOM - Jaren zit Bergenaar Davy Paardekam (42) niet lekker in zijn vel. Hij is doof geboren. Communiceert via gebaren. Bij zijn vorige werkgever verloopt het contact moeizaam. Maar nu hij als wagenparkbeheerder bij de politie werkt, is hij een ander mens.

6 november