Singer-songwriter Tim Knol in Bergen op Zoom: ‘Het is een wonderkind én mooi mens’

BERGEN OP ZOOM-Platenzaak de Waterput in Bergen op Zoom loopt zondagmiddag langzaam vol. De bezoekers komen voor een instore-optreden van singer-songwriter Tim Knol, die aankomende zaterdag in Gebouw-T optreedt.

Isabelle Versmissen komt ervoor uit Stabroek. Ze is blij dat Knol ook in De Waterput staat. ,,Volgende week kan ik niet door een familiefeest. Tim Knol heb ik hier, in De Waterput leren kennen en ik volg hem al een tijd. Dus heel fijn dat ik hem toch kan zien.” Versmissen is een vaste bezoeker van de Bergse platenzaak. ,,Laatst werd ik veertig, toen heb ik alle bezoekers gevraagd om hier een cadeautje te kopen”, lacht ze. ,,Ik vind Bergen op Zoom fantastisch: deze winkel, de restaurants, Gebouw-T. En in België heeft niemand nog van Tim Knol gehoord.”

Quote Zijn muziek, zijn teksten, dat verdient meer publiek Jolanda Heeren, fan

Carlo van den Heuvel komt, als amateurfotograaf, foto’s van Knol maken. ,,Dat doe ik ook als vrijwilliger in Gebouw-T. Heel leuk, want zo kom je in aanraking met allerlei muzieksoorten. Soms kneiterhard, soms heel rustig. Eigenlijk heeft alle muziek wel iets moois.” Nico Gaans kent Knol persoonlijk. ,,Ik ken zijn drummer, en zo heb ik Tim ook leren kennen. Als hij hier optreedt, ben ik erbij en ik ben ook al een paar keer met hem naar De Wereld Draait Door geweest. Ik vind hem een wonderkind op muzikaal gebied. En nog een heel mooi mens ook.”

De meeste artiesten combineren hun instore-optredens met hun optredens in Gebouw-T op dezelfde dag of in hetzelfde weekend. Zo stond het voor Knol ook gepland. ,,Maar ik dacht: ik doe het een week eerder, dan kan ik nog mooi reclame maken voor mijn optreden”, lacht de muzikant. Net voor hij zijn eerste tonen inzet, wil Jolanda Heeren nog wel iets kwijt. ,,Ik vind het heel jammer dat er zo weinig animo voor zijn optredens is”, zegt ze. ,,Volgende week zit de zaal vast niet vol en dat is zonde. Want zijn muziek is echt prachtig: zijn teksten, zijn stem. Dat verdient meer.”

Volledig scherm Tim Knol is volgende week weer in Bergen op Zoom. Dit keer voor een optreden in Gebouw-T. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer