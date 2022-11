Sinterklaas is onderweg en hier in Bergen op Zoom kun je hem tegenkomen

BERGEN OP ZOOM - Nog even en Sinterklaas is weer in het land. Pakjesboot 11 meert zaterdagmiddag aan in de Bergse haven. Alleen de Goedheiligman heeft een probleempje.

Wie meeloopt in de stoet naar de Grote Markt, ontdekt wat er precies is misgegaan met Sinterklaas, vertelt Esmay Deleij van Stichting Sint Nicolaas. ,,De pieten kunnen de hulp van de kinderen keihard gebruiken.” Pakjesboot 11 meert rond 13.30 uur aan in de Theodorushaven. Een half uur daarvoor verzamelen de pieten op de loskade, waar ze liedjes zingen en pepernoten uitdelen.

Voorafgaand aan de komst van de goedheiligman, neemt Studio Pepernoot de kinderen deze week in de dagelijkse uitzendingen, mee in het sinterklaasavontuur. De uitzendingen zijn hier te zien. In de drie weken dat de goedheiligman in het land is, staat Bergen op Zoom bol van de activiteiten. Goed en wel gearriveerd, zetten de pieten zondagmiddag de boel op zijn kop tijdens het muziekspektakel in de Stoelemat.

Quote Kinderen kunnen volop meezingen en meedansen op een plekje vlak bij het podium Esmay Deleij , Stichting Sint Nicolaas

Meezingen via Spotify

Als decor is het torentje van de Peperbus gebruikt. Het centrale punt waar de pieten alle verzoekjes van de kinderen, zoals die van sinterklaasliedjes, verzamelen. Via de buizenpost belanden ze uiteindelijk op het podium. ,,Kinderen kunnen volop meezingen en meedansen op een plekje vlak bij het podium”, vervolgt Deleij. De liedjes zijn vooraf in te studeren via Spotify. Daar luister je ook naar een vijftal korte verhaaltjes.

Doordeweeks gaan de pieten en de kinderen op bezoek bij diverse ouderencomplexen. Zo zijn ze woensdag 16 november bij residentie Reigershorst en zaterdag 26 november bij de bewoners aan de Plejadenlaan en aan het Sint Maartenplein in Halsteren.

Kindervoorstelling

Quote De ervaring leert dat de kaarten snel uitver­kocht zijn Esmay Deleij , Stichting Sint Nicolaas Minstens zo spectaculair als voorgaande jaren belooft de kindervoorstelling te worden. Een musical die woensdag 23 november maar liefst vijf keer wordt opgevoerd in theater De Maagd. De kaartverkoop start zondag. ,,De ervaring leert dat de kaarten snel uitverkocht zijn.”

Ook op de scholen is volop aandacht voor het sinterklaasfeest. Stichting Sint Nicolaas werkt sinds enkele jaren nauw samen met het basisonderwijs. ,,We hebben een compleet scholenpakket ontwikkeld met allerlei opdrachten om kinderen, in de weken voor 5 december, nog meer bij het feest te betrekken.”

Zo wordt op de deelnemende scholen het themalied geoefend. Afsluiters van het sinterklaasfeest is de lampionoptocht, vrijdag 2 december vanaf het Beurspleintje. Daar blijkt dat sinterklaas zit opgesloten in het Markiezenhof en om hulp vraagt.

Sinterklaas in Halsteren en Lepelstraat Sint-Nicolaat komt zondag 13 november met zijn pieten naar Lepelstraat. De Oranjevereniging vindt het bijzonder dat de Sint dit jaar, de dag na zijn aankomst met de boot, direct naar Lepelstraat afreist. Een ronde door het dorp zit er dit jaar niet in, gezien de drukke agenda. Wel bezoekt de Sint die middag om 14.30 uur 't Patronaat. Een week later, op zaterdag 19 november, doet de Goedheiligman Halsteren aan. Eveneens om 14.30 uur is hij bij Vogelenzang. Onder begeleiding van de plaatselijke harmonie en een dweilband trekt de stoet naar het Oude Raadhuis.