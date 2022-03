Snuffelen aan toekomst in de logistiek: ‘We willen jongeren informeren’

Cafetaria De Raayberg in Bergen op Zoom stopt na 55 jaar: ‘De laatste oom Sjors is zwanger’

BERGEN OP ZOOM - Ooit was Sjors Govers, de oudoom van huidige eigenaar Frank van der Avert, hét gezicht van cafetaria De Raayberg. ,,Sindsdien is iedere vaste cafetariamedewerker een ‘oom Sjors’ voor mij”, lacht Van der Avert. ,,Maar onze laatste oom Sjors, Deborah Heijmans, is zwanger en stopt. En omdat we geen goede opvolger kunnen vinden, stoppen we met het cafetaria.”

