Soundz-oprichter Jean-Paul Heck gaat samenwerken met Ziggo Dome: ‘Niet gek voor een Bergs muziekblad’

BERGEN OP ZOOM - Soundz Magazine, het muziektijdschrift van Bergenaar Jean-Paul Heck, werkt voortaan nog nauwer samen met een van de grootste concertzalen in Nederland: de Ziggo Dome in Amsterdam. ,,Niet gek voor een Bergs muziekblad.’’

Die samenwerking is in Amsterdam meteen zichtbaar in de foyer van de concertzaal. Voorafgaand aan concerten voorziet Heck de schermen van allerlei nieuwtjes en weetjes over de optredende bands en artiesten.

Danny Damman, commercieel directeur bij Ziggo Dome is blij dat de banden, die al bestonden, nog verder zijn aangehaald. ,,Met de enorme muziekkennis van Jean-Paul Heck en zijn redactie kunnen wij de fans met achtergrondverhalen in het magazine, op socials en via de radio nog meer beleving bieden.’’

Voor Soundz-oprichter en hoofdredacteur Jean-Paul Heck is de samenwerking met de Ziggo Dome een logische. ,,Wij besteden in ons magazine aan zeker 80 procent van de bands en artiesten die er optreden aandacht. En dat doen we sinds kort ook in onze eigen radioshow Soundz Live.’’

Ook Erik van Wunnik van Soundz is trots op de nauwe samenwerking met Ziggo Dome. ,,Als Soundz willen we niets liever dan de verhalen vertellen die de concertervaring meer inhoud geven. En waar kan dat beter dan in de grootste muziekarena van ons land?’’