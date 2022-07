Sporthal Hoogerheide is nu slaapkamer en eetzaal voor 85 vluchtelingen: ‘We zijn er klaar voor’

Jubileum­fes­ti­val verplaatst en een processie door Steenber­gen: ‘Geweldig jubileum­jaar’

STEENBERGEN - Deze serie loopt ten einde. Ter ere van het jubileumjaar van de gemeente Steenbergen, schreven we de afgelopen 29 weken over zaken die typisch Steenbergs zijn. Van duivensport tot arbeidsmigranten, de geschiedenis van de stad en de natuur in het buitengebied.

