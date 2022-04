Stabican wil de markt van medicinale wiet veroveren: ‘Van bruin plakkerig spul maken we wit poeder’

Zoveel leefgeld schieten gemeenten in West-Bra­bant alvast voor voor vluchtelin­gen

Diverse gemeenten in West-Brabant betalen al leefgeld uit aan vluchtelingen uit Oekraïne, ook al komt er nog geen geld vanuit het Rijk. ,,Dat schieten we voor”, zegt woordvoerder Cora van Staalduinen van de gemeente Steenbergen. ,,In goed vertrouwen dat we dat later terugkrijgen.”

11 april