Stan (11) zit voor de eerste keer in een kano: ‘Dit is de eerste sport waarbij hij lacht’

onderscheiden Gedecoreer­de Carin Gillesen: ‘Ik doe het uit liefde, niet voor een lintje’

Carin Gillesen (70) neemt al 45 jaar deel aan de Maria Ommegang en is al meer dan twintig jaar in verschillende functies verbonden aan de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk. Verder is ze stadsgids, mantelzorger en zet ze zich in voor de Jeugdmonumentendag. Bovendien heeft ze Op te Brugge opgericht, een kleinschalige woonvoorzieningen voor mensen met een handicap.

3 juli