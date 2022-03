Stap de SRV-wagen in en bespaar energie: inwoners van Dinteloord krijgen volop tips

Het was donderdagmorgen niet erg druk in Dinteloord bij de tot informatieruimte omgebouwde ‘SRV’-wagen van woningcorporatie Stadlander. ,,We stonden woensdag in Steenbergen en daar hadden we eigenlijk constant aanloop”, vertellen Mariëlle Franken van Stadlander en Michel Bakermans van Woonkwartier. ,,Hier is de aanloop wat minder.”