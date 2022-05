Steenbergen: 35 extra bedden voor Oekraïners

Foodstoet Breda verhuist op het laatste moment naar Bergen op Zoom: ‘We zijn zo blij dat het door kan gaan’

BERGEN OP ZOOM - Pech voor streetfoodliefhebbers in Breda. Geluk voor die in Bergen op Zoom. De twintig foodtrucks strijken dit weekend niet neer in het Ginneken, maar in stadspark Kijk in de Pot in Bergen op Zoom. ,,Zie het als een voorproefje op de ‘echte’ Foodstoet in september.”

18 mei