Steenbergen gaat 75 Oekraïense gezinnen opvangen

Het aantal van 75 gezinnen is gebaseerd op een ‘eerste inventarisatie’. Of het daarbij blijft, is nog niet duidelijk. Helder is wel dat zowel recreatiebedrijven als horecagelegenheden en particulieren in de gemeente Steenbergen bereid zijn om oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne onderdak te verlenen. Er wordt zowel naar kleine als grotere locaties gekeken, zegt Astrid Potters van de gemeente.

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is op de hoogte gesteld van het aanbod vanuit Steenbergen. Behalve eerste opvang moet ook het nodige geregeld worden op het gebied van zorg en onderwijs. Dat moet, aldus burgemeester Van den Belt, zorgvuldig gebeuren. ,,Gezinnen die hun land moeten ontvluchten, wil je immers op geen enkele manier in de kou laten staan, maar het moet ook goed inpasbaar zijn in bestaande sociale structuren.”

Trots

De gemeente werkt nauw samen met organisaties zoals Vluchtelingenwerk, voedselbank, welzijnsorganisaties en particulieren die (inzamel)acties op touw zetten. Hoe beter die afstemming, hoe groter het gezamenlijke effect, is de insteek van Van den Belt. Hij is trots op de betrokkenheid van de inwoners van Steenbergen om Oekraïense vluchtelingen te helpen.

In gemeenschapshuis de Vaert in Welberg is zaterdagochtend 12 maart vanaf 10.00 uur een bijeenkomst voor inwoners die overwegen om vluchtelingen in huis te nemen. Ook mensen die op andere manieren willen helpen, zijn welkom om informatie te delen.