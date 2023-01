Steenbergen helpt inwoners die de energierekening niet kunnen betalen

Geschiede­nis­le­raar is kip in centrale legbatte­rij: en dat móet en kán anders, vindt Jeroen van den Beemt

ZWIJNDRECHT/HEERLE - Geschiedenisleraar Jeroen van den Beemt is amper begonnen met zijn uitleg over vorsten met absolute macht of de eerste vingers gaan de lucht in. ,,Had Hitler ook absolute macht?”, wil Gábor (14) weten. Kyano (12) haakt er meteen verder op in. ,,En Poetin dan? Hoort-ie in een rijtje met Hitler en Stalin?”

17 januari