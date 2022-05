Steenbergen kan tijdig reageren op meldingen van hartfalen: ‘We zijn hartveilig’

,,Steenbergen is ‘hartveilig’”, concludeert het gemeentebestuur na lezing van de rapportage over 2021 van Stichting HartslagNu. Via een eigen database heeft deze stichting zicht op alle beschikbare AED‘s in Steenbergen. Van de 68 apparaten zijn er 31 in gemeentelijke eigendom. Meer dan de helft is dus in particuliere handen.

HartslagNu oordeelt dat de apparatuur goed verspreid is over de zes kernen van Steenbergen. Op grond van de meldingen over hartfalen in de afgelopen jaren bekijkt de stichting of er mogelijk nog extra AED‘s nodig zijn in het buitengebied, maar HartslagNu vindt het niet nodig dat de gemeente op eigen houtje extra apparaten gaat plaatsen. Van de 68 AED‘s zijn er zestig 24/7 beschikbaar.

Genoeg vrijwilligers

Met 348 vrijwilligers die bij hartfalen opgeroepen kunnen worden om te reanimeren, zit Steenbergen weliswaar lager dan het landelijke gemiddelde, maar feit is dat in honderd procent van de meldingen een vrijwilliger paraat is. Het aantal vrijwilligers (‘burgerhulpverleners’ genoemd) steeg vorig jaar van 316 naar 348.

De afstand tot de AED-locatie bedroeg in 2021 gemiddeld 347 meter ten opzichte van 506 meter landelijk. Opvallend is wel dat het aantal meldingen van hartfalen in de loop van 2021 gestaag toenam van enkele gevallen per maand naar 24 in december dat jaar. Een verklaring daarvoor ontbreekt.

Steenbergen ging in 2020 samenwerken met Stichting AED Platform Nederland, maar bij de uitrol van het AED netwerk bleek dat de apparaten niet opgenomen konden worden in de database van Stichting HartslagNu. De relatie met Stichting AED Platform is daarop verbroken.