Steenbergen koerst relaxt richting coalitieakkoord: ‘Dit gaat niet meer fout’

‘Goed overbrugbaar’

,,Het gaat dan met name om investeringen die voorkomen dat kwetsbare mensen afglijden en verder in de problemen raken. De VVD heeft preventie eveneens hoog in het vaandel. Geld uittrekken voor preventie leidt er toe dat je op middellange termijn juist geld bespaart en zodoende de uitgaven voor zorg en begeleiding in het Sociaal Domein beheersbaar houdt. Dat is goed; we weten allemaal hoeveel geld er omgaat in het Sociaal Domein.” VVD-voorman Kees Gommeren bevestigt die lezing.

‘Geen haast’

Maurice Remery, leider van Gewoon Lokaal!, doet inhoudelijk geen mededelingen over de coalitiebesprekingen. ,,Het verloopt in goede harmonie. Er zijn in deze meivakantie ook mensen weg. Dat is niet erg; we hebben geen overdreven haast.” Gommeren beaamt dat zorgvuldigheid belangrijker is dan snelheid. ,,De sfeer is goed; het onderlinge vertrouwen is er.”