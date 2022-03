Steenbergen vangt 75 Oekraïense gezinnen op, Woensdrecht biedt 100 slaapplaatsen aan

VERKIEZINGEN 2022 Plannen genoeg, de uitvoering laat op zich wachten: ‘Hopelijk is woningbouw voor jeugd niet te laat’

HOOGERHEIDE - Woningbouw is de kurk waar de leefbaarheid in de kernen van de gemeente Woensdrecht op drijft. Plannen zijn er wel, vertrouwen in de uitvoering nog niet, zo vlak voor de verkiezingen.

5 maart