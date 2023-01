Steenbergenaar moet drie maanden cel in voor aanranden zwangere vrouw

BREDA – Steenbergenaar Onur E. (26) moet zeven maanden de cel in, waarvan vier voorwaardelijk, omdat hij op 23 november 2020 een zwangere vrouw aanrandde bij een tankstation in Bergen op Zoom.

De man betastte de vrouw, die op dat moment op weg was om sigaretten te kopen. De vrouw voelde zijn vingers door haar legging heen richting haar kruis gaan. E. had gezegd dat dat was gebeurd, nadat hij door andere mannen tegen haar aan was geduwd. Hij zou de vrouw bij haar middel hebben weggeduwd, zei hij. De rechtbank geloofde daar niks van. Zijn dna-sporen zaten immers bij haar kruis.

De twee kenden elkaar bovendien. Er was al eens eerder iets voorgevallen, maar omdat de vrouw nu zwanger was, deed ze aangifte. Ze was bang dat er anders mogelijk vaker iets zou gebeuren.

Eerder veroordeeld

Tegen de man was zeven maanden cel zonder voorwaardelijk deel geëist. De rechtbank legde echter vier maanden voorwaardelijk op, zodat instanties de man nog drie jaar lang in de gaten kunnen houden. De man is in 2014 al veroordeeld voor de verkrachting van een 12-jarig meisje en had verklaard dat hij momenteel ook nog seks heeft met meerdere vriendinnen.