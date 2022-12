Steenbergse jubileumjaar nu echt afgelopen: ‘De samenwerking tussen mensen blijft’

Sfeervolle kerstmarkt in Steenber­gen: van zeepjes tot kerstbal­len

STEENBERGEN - De vuurkorven geven lekkere warmte en de grote gekleurde kerstballen in de kerstboom glinsteren. De kerstmarkt op de Markt in Steenbergen is gisteren van start gegaan. Het is een van de afsluitende jubileumactiviteiten van 750 jaar stad en 25 jaar gemeente Steenbergen.

17 december