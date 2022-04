Steenbergse survivalrun valt zwaar: ‘De mentale uitdaging is groot’

Het was zondag zwaar voor de deelnemers aan de Survivalrun Steenbergen. Wedstrijdleider Bart Jansen vat het later aan de bevrijdende streep kernachtig samen. ,,Het doet pijn en het is niet lekker. De mentale uitdaging is groot.’’ Jansen was blij dat het evenement weer door kon gaan. Bijna het maximale aantal van 850 startnummers kon worden uitgereikt. ,,Uit heel het land en ook uit België.’’